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Trabzonspor, Slovenya'ya kampa gitti

Trabzonspor, Slovenya'ya kampa gitti

Spor Haberleri

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'ya giderek kamp çalışmalarına başladı. Takımı uğurlayan taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı. Trabzonspor, kamp süresince 5 hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.

Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavili takım, Kranj kentinde kampa girecek.

Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.

Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak.

Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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