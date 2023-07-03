Trabzonspor Slovenya'ya hareket etti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Slovenya'ya hareket etti. Milli takımlarda olan oyuncular dışında iki oyuncu antrenmanda yer almadı. Fernandes'in arka uyluk ağrısı nedeniyle dinlendirildiği ve Lahtimi'nin ise antrenmana katılmadığı belirtildi. Trabzonspor, 4-26 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Kranj kentinde hazırlıklarını sürdürecek.

- Trabzonspor yurt içindeki kampını tamamladı

TRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çalışma ile Trabzon ayağını tamamladı. Bordo-mavililer yarın Slovenya'ya hareket ederek çalışmalarını burada sürdürecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda olan oyuncular dışında iki oyuncu antrenmanda yer almadı. Arka uyluk adelesinde ağrı hisseden Fernandes dinlendirilirken kampa katılmayan Lahtimi bugünkü antrenmana katılmadı. Karadeniz ekibi 4-26 Temmuz tarihleri arasında hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürecek.