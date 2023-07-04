Trabzonspor Slovenya'ya gitti
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'ya 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları için geldi. Kafile, Lübliyana'ya ulaştıktan sonra Kranj kentine hareket etti. İlk çalışma bu akşam gerçekleştirilecek.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları için Slovenya'ya geldi.
THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından başkent Lübliyana'ya ulaştı.
Havalimanında otobüse binen kafile, kamp yapacağı Kranj kentine hareket etti.
Trabzonspor, bu akşam TSİ 19.30'da Slovenya'da ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor