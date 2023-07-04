Trabzonspor Slovenya'ya gitti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'ya 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları için geldi. Kafile, Lübliyana'ya ulaştıktan sonra Kranj kentine hareket etti. İlk çalışma bu akşam gerçekleştirilecek.