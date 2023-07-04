Trabzonspor Slovenya'ya gitti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'nın Kranj şehrine gitti. Altyapıdan bazı genç oyuncular da kafileye dahil edildi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampının ikinci etabı için Slovenya'nın Kranj şehrine gitti.

Trabzonspor, 2023-24 sezonu hazırlıklarının ilk etabı olan Trabzon kampını tamamladı. Kampın ikinci etabında Slovenya'nın Kranj şehrinde çalışacak olan bordo-mavili kafile, saat 13.30'da özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan hareket etti. Altyapıda oynayan ve sözleşme imzalanan bazı genç oyuncular bordo-mavili kafileye dahil edildi. Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular 9 Temmuz'da kampa katılacak. Karadeniz ekibi, 26 Temmuz'da sona erecek Slovenya kampında 5 hazırlık maçı yapacak.