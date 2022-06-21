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Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da kampa girecek

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da kampa girecek

Süper Lig'de 2022-23 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da kampa girecek.

Süper Lig'de 2022-23 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da kampa girecek.

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını yapacağı kamp programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki tesislerinde planlanan programını iptal eden bordo-mavili takım, hazırlık kamplarını Slovenya ve Avusturya'da yapacak.27 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo-mavili oyuncular,  sezon öncesi test ve sağlık kontrollerden geçecek. Bordo-mavili kafile, kontrollerden sonra Slovenya'ya giderek hazırlık kampının ilk etabını 4-17 Temmuz tarihlerinde yapacak. Trabzonspor, 17 Temmuz'da yapacağı 3 gün iznin ardından kampın ikinci etabını 20-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da tamamlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Avusturya Slovenya Spor Haberler

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