Trabzonspor Slovenya kampını tamamladı

Trabzonspor, Slovenya kampını tamamlayarak kente dönüyor. Takım, hazırlık maçında NK Triglav Kranj takımını 4-0 mağlup etti. Trabzonspor, yarın yapacağı iznin ardından çalışmalara devam edecek.

Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor bugün kente dönüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı hazırlık maçı ile tamamladı. Rakibi karşısında 4-0 galip gelen bordo mavililer, müsabakanın ardından dönüş hazırlıklarına başladı. Özel uçakla Trabzon'a gelecek olan takım yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 28 Temmuz Cuma günü devam edecek.