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Trabzonspor Slovenya kampını tamamladı

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampı sona erdi. Bordo-mavili takım, NK Triglav Kranj takımıyla oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi çalışmaları sürdürdüğü Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampı sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı ve 4-0 kazandığı hazırlık maçı ile tamamladı. Bordo-mavili takım 28 Temmuz Cuma günü Trabzon'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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