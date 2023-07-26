Trabzonspor Slovenya kampını tamamladı

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi çalışmaları sürdürdüğü Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampı sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı ve 4-0 kazandığı hazırlık maçı ile tamamladı. Bordo-mavili takım 28 Temmuz Cuma günü Trabzon'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON