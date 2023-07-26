Trabzonspor Slovenya kampını tamamladı
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampı sona erdi. Bordo-mavili takım, NK Triglav Kranj takımıyla oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Trabzonspor'un yeni sezon öncesi çalışmaları sürdürdüğü Slovenya'nın Kranj şehrindeki kampı sona erdi.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı ve 4-0 kazandığı hazırlık maçı ile tamamladı. Bordo-mavili takım 28 Temmuz Cuma günü Trabzon'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor