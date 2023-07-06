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Trabzonspor Slovenya kampında sabah idmanı yaptı

Trabzonspor Slovenya kampında sabah idmanı yaptı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezona hazırlık kampının üçüncü gününde sabah idmanı gerçekleştirdi. İdmanda dinamik ısınma, pas çalışması, top kapma çalışması ve mini turnuva yapıldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla devam edecek.

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, Slovenya kampının üçünü gününde sabah idmanı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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