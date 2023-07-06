Trabzonspor Slovenya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Milli takımlarda olan futbolcular idmana katılmadı.