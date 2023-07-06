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Trabzonspor Slovenya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor Slovenya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Milli takımlarda olan futbolcular idmana katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın üçüncü gününü akşam idmanıyla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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