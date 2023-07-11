Trabzonspor Slovenya kampında çift antrenman yaptı

Trabzonspor, Slovenya kampının 8'inci gününde çift antrenman yaparak yeni transfer Filip Benkovic ve altyapı oyuncusu Hakan Yeşil'i kampa dahil etti. Fernandez tedavisi için kampı terk ederken, Bartra ise takımla vedalaştı.