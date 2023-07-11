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Trabzonspor Slovenya kampında çift antrenman yaptı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Slovenya kampının 8'inci gününde çift antrenman yaparak yeni transfer Filip Benkovic ve altyapı oyuncusu Hakan Yeşil'i kampa dahil etti. Fernandez tedavisi için kampı terk ederken, Bartra ise takımla vedalaştı.

Trabzonspor, Slovenya kampının 8'inci gününü çift antrenmanla tamamladı. Takımın yeni transferi Filip Benkovic ile altyapı oyuncusu Hakan Yeşil kampa dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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