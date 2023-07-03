Trabzonspor Slovenya kampına hazırlanıyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya kampı öncesi basına açık idman yaptı. Yeni transfer Fernandez idmana çıkmazken, Denswil ilk kez katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da yapılan çalışmalarla devam ediyor. Kampın ikinci etabı için yarın Slovenya'ya hareket edecek olan bordo mavili takım, yolculuk öncesi basına açık idman yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.30'da başlayan idmanın ilk etabında futbolcular fitness salonunda çalıştı. İdmanın ikinci etabında çim sahada çalışan oyuncuların yüksek enerjisi dikkat çekti.

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıkları için yarın havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine hareket edecek.