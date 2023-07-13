Trabzonspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve yarı alan oyunu yapıldı. Milli takım oyuncuları da dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam ediyor.

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde 10 gün önce başladığı kampta yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün tek idman yapan bordo-mavililer, bugün çift idman yapıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması, son bölümünde yarı alan oyunu çalışması yapıldı. Takıma sonradan katılan milli takım oyuncuları da idmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bu akşam saat 19.00'da yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.