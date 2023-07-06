Trabzonspor, Slovenya'da kampa girdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya'nın Kranj şehrinde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve funy game gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.