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Trabzonspor, Slovenya'da kampa girdi

Trabzonspor, Slovenya'da kampa girdi

Spor Haberleri

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

p>Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya'nın Kranj şehrinde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve funy game gerçekleştirildi. Rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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