Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana belinde ağrı bulunan Siopis, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez, sağ üst adalesinde ağrı olan Emirhan Zaman ile dünkü antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı koştu.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla bitirdi.

Günü tek antrenmanla bitiren Trabzonspor, yarın Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ile hazırlık maçı yapacak.