Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana bazı oyuncular katılmadı. Antrenmanın son bölümünde futbolcular arasında bir iddia ortaya çıktı. Stoper ve kanat oyuncuları özel çalışma yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, belinde ağrı bulunan Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından geniş alanda pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, antrenmanın son bölümünde şut çalıştı. Bu arada, transferi dün açıklanan Hırvat futbolcu Tonio Teklic de antrenmanda yer alarak çalışmaların tamamına katıldı.

Kaybeden futbolcular yemek servisi yapacak

Teknik direktör Bjelica, antrenmanın son bölümünde futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla farklı bir iddia ortaya koydu. Sonuçlandırma çalışmasında kaybeden oyuncuların öğle yemeğinde kazananlara servis yapacağını ifade eden Bjelica, attığı şutlarda gol bulamadığı için zaman zaman kendisi de şınav çekti.

Stoper ve kanat oyuncularına özel çalışma

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın büyük bölümünde stoper ve kanat oyuncuları yardımcı antrenör Nino Bule eşliğinde çalıştı.

Ataklarda ve geri dönüşlerde futbolcuları ne yapmaları konusunda sık sık uyaran Bule, bu çalışmaların maçlarda uygulanması gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.