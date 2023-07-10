Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çift antrenman yapan takım, sakatlık ve vize sorunu nedeniyle bazı oyuncuların katılamadığı antrenmanda yorgun düştü.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştirdi.

34 kişilik kamp kadrosu bulunan Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına sakatlığı bulunan Fernandez ile vize sorunu bulunan Hakan Yeşil katılmadı.

Teknik direktör Bjelica, her geçen antrenman temposunu yükseltiyor. Bordo-mavili futbolcular, sıcak havanın da etkisiyle bir hayli yorgun düştü. Oyuncular, antrenman bitiminde bir süre saha kenarında dinlendikten sonra kamp yaptıkları otele döndü.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.