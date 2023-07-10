Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yurt dışı kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda izinleri biten oyuncular da yer aldı. Sakatlığı bulunan Fernandez ve vize sorunu yaşayan Hakan Yeşil ise antrenmana katılamadı. Milli oyuncular ise özel bir çalışma gerçekleştirdi.