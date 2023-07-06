Üye Girişi
Haberler
Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde antrenmanlarını sürdüren takımda bazı oyuncular vize sorunu nedeniyle katılamadı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada başlayan antrenmana Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda iki grup halinde yarı sahada pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, çift kale maçta futbolculara ne yapmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title