Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde antrenmanlarını sürdüren takımda bazı oyuncular vize sorunu nedeniyle katılamadı.