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Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, TSİ ile 19.00'da basına kapalı olarak ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam ederken geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor, Slovenya'daki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor Ljubljana Slovenya Trabzon Spor Haberler

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