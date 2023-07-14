Trabzonspor Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Takım, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla karşılaşacak. Kulüp yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya da kampa katıldı.