Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'da 3 sezon sonra kamp gerçekleştiriyor. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'da 3 sezon sonra kamp gerçekleştiriyor. 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ünal Karaman döneminde Slovenya'da kamp yapan bordo-mavililer, Abdullah Avcı döneminde de aynı yeri tercih etti. Trabzonspor, 3 sezon aradan sonra aynı yerde kampa girdi. Hotel Elagance de konaklayan Karadeniz ekibi, pandeminin ardından da ilk yurt dışı kampını yapıyor. Bordo-mavililer, idman sahasına yürüyüş ile 6 dakikalık mesafedeki Slovenya Futbol Federasyonu'a ait sahada antrenmanlarına çıkmaya başladı. Başkent Lübliyana'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kranj kenti, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Kranj da sağanak yağmurun ardından güneşin etkisini göstermesiyle sıcaklık 26 dereceye kadar yükseliyor. -Günün ilk çalışması salonda Dün geldiği Kranj'da ilk çalışmasını yapan Karadeniz ekibi, günün ilk antrenmanını ise konakladığı otelin kondisyon salonunda gerçekleştirdi. Trabzonspor, bu akşam basına açık saha antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. AA / Selçuk Kılıç - Spor Ünal Karaman Trabzonspor Karadeniz Slovenya Spor Haberler

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