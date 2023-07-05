Trabzonspor, Slovenya'da çift antrenman yaptı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da çift antrenman yaptı. Milli oyuncular ve vize sorunu yaşayan oyuncu antrenmana katılmadı. Antrenmanda kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yapıldı. Maxi Gomez ve Enis Destan'ın takımı kazandı. Bruno Petkovic, Trabzon basınıyla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'daki ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın büyük bölümünde kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı.

Çalışmanın son bölümünde iki grup halinde kanat organizasyonu mücadelesinde en çok gol atarak kazanan, Maxi Gomez ve Enis Destan'ın takımı oldu. Diğer takımın gol vuruşlarını ise Abdülkadir Ömür ile genç oyuncu Poyraz yaptı. Özellikle Gomez, çalışma boyunca isabetli vuruşlarıyla dikkati çekti.

Petkovic, Trabzon basınıyla fotoğraf çektirdi

Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic, takımı Dinamo Zagreb'in antrenmanının ardından Trabzon basınının fotoğraf teklifini geri çevirmedi.

Basın mensupları, bordo-mavili takım ile aynı yerde kamp yapan ve yan sahada çalışan Hırvat takımının antrenmanı sonrası golcü oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

Hırvat kulübü, oyuncuyla röportaj yapılmasına ise izin vermedi.