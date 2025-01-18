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Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısının ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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