Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor Sivasspor ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak yeni sezona 1 puanla başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ortaya konan futbol ise memnuniyet yaratmadı.

Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak, yeni sezona 1 puanla başlangıç yapılması moralleri bozdu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan bordo mavililerde ortaya konan futbol ise memnun etmedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında galibiyet hedefiyle çıktığı Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönebildi. Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ilk haftada alınan beraberlik ve ortaya konan futbol ise taraftarları memnun etmedi.

Sivas deplasmanından aldığı 1 puanla ilk haftada 10'uncu sırada yer alan bordo-mavili takım, Süper Lig'in 2'nci haftasını BAY takım olarak geçirecek. Karadeniz ekibi, 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Rapid Wien ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan bordo-mavililerin Süper Lig'e beraberlikle başlaması kentteki yerel basında da farklı başlıklarla okuyuculara aktarıldı.

Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şu şekilde:

Karadeniz gazetesi: Golü biz mi atacağız?

Sonnokta: Fırtına Sivas duvarını aşamadı.

Kuzey Ekspres: Biri tutar, biri bakar.

Taka gazetesi: Bu futbola 1 puan çok.

Günebakış: Trabzon'dan sessiz başlangıç.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Sivasspor Trabzon Futbol Sivas Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Hiperbarik oda nedir? Hiperbarik hangi hastalıklara iyi gelir? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? 2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title