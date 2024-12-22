Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yı 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü 86. dakikada Pedro Malheiro'dan geldi.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzsonpor ile Sipay Bodrum FK Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetti.
Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Pedro Malheiro attığı golle bordo mavililere 3 puanı getirdi.
Kaynak: ANKA / Spor