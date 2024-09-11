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Trabzonspor Simon Banza'yı kadrosuna kattı

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Trabzonspor, Braga'dan Simon Banza'yı transfer etti. Banza, havalimanında yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile büyük işler başarmak istediğini söyledi.

Trabzonspor'un, Braga'dan kadrosuna kattığı Simon Banza, Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Banza, "Ben de gelmek için kararlıydım. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje önemli bir projeydi. Transfer bu sayede çok hızlı oldu diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalışacağım. Gollerimle katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Braga'da forma giyen Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu bugün 16.00 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Havalimanında tezahüratlarla karşılanan Banza için sağlık kontrollerinin ardından imza töreni düzenlenecek.

'GELMEK İÇİN KARARLIYDIM'

Kendisine önemli bir proje sunulduğunu, bu nedenle transfer çok hızlı gerçekleştiğini ifade eden Simon Banza, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor büyük bir kulüp. Umarım Trabzonspor ile beraber büyük bir iş başaracağız. Trabzonspor transfer konusunda çok ilgiliydi. Benim de aynı şekilde o ilgisine o şekilde yanıtım oldu. Ben de gelmek için kararlıydım. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje önemli bir projeydi. Transfer bu sayede çok hızlı oldu diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalışacağım. Çok gol atıp gollerimle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Demokratik Kongolu futbolcu açıklamanın ardından, kendisini bekleyen minibüse binerek havalimanından ayrıldı. 28 yaşındaki golcü oyuncu daha önce; AFC Creil, US Chantilly, RC Lens, AS Béziers, Titus Petange ve Famalicao ve Braga formaları giymişti. Banza geçen sezon Braga forması ile 41 resmi maça çıkıp; 23 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Trabzon Güncel Spor

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