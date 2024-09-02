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Trabzonspor, Simon Banza'yı kadrosuna kattı

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Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadroya katmak için prensip anlaşmasına vardığı ve Türkiye'ye getirdiği forvet oyuncusu Simon Banza'ya bordo-mavili formayı giydirdi. Banza'nın transferi resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadroya katmak için prensip anlaşmasına vardığı ve Türkiye'ye getirdiği forvet oyuncusu Simon Banza'ya bordo-mavili formayı giydirdi.

Trabzonspor'un, Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'nın transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Sözleşme detayları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

Banza, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile birlikte poz verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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