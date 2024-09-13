Trabzonspor, Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla kendisini 1 yıllık olarak kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Doğan transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza da bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum" dedi.

Simon Banza ise Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

28 yaşındaki forvet oyuncusu 17 numaralı formayı giyecek. - TRABZON