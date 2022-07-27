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Trabzonspor sezona kupayla başlamak istiyor

Trabzonspor sezona kupayla başlamak istiyor

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor, yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamayı hedefliyor.

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Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor, yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamayı hedefliyor. Bordo-mavililer lig ve Şampiyonlar Ligi yoğunluğu öncesi Süper Kupa'yla moral bulmak istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Trabzon'da başlayıp 4 Temmuz'da Slovenya ve 20 Temmuz'da ise Avsutruya'da tamamlamasıyla 23 günlük kampın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili takım, Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa finali hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek.

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlayan Abdullah Avcı ve öğrencileri yeni sezona da kupa ile başlamayı hedefliyor. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi Süper Kupa'yı kazanarak sezona moralli başlamayı planlayan Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı da ilk resmi maçta sahaya süreceği kadro üzerinde kurmaylarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

AVCI, 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da göreve başladığı günden beri önemli başarılara imza atan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde hem kariyerinin üçüncü kupasını hem de bordo-mavili takımla 1.5 yıllık süre içersinde üçüncü kupasını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Avcı, ilk olarak 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı Trabzonspor'un müzesine getirmişti. 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğu sevincini bordo-mavililere yaşatan deneyimli teknik adam, kupa serisini sürdürmek istiyor.

(Gökmen Şahin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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