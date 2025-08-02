Trabzonspor, Sezon Hazırlıklarına İki Antrenmanla Devam Ediyor
Trabzonspor, sezon hazırlıkları çerçevesinde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda futbolcular, salonda ısınma, sprint çalışmaları ve çift kale maç gibi aktiviteler gerçekleştirdi.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde salonda ısınma gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Bordo-mavililer akşam idmanında ise dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor