Trabzonspor Sezon Hazırlıklarına Çift Antrenmanla Devam Ediyor

Trabzonspor Sezon Hazırlıklarına Çift Antrenmanla Devam Ediyor
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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular, sabah koşu ve taktik çalışmalar yaparken, akşam idmanı pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Takım, yarın yine çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar yaptı.

Bordo-mavililerin akşam idmanını ise pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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