Trabzonspor sevdalısı öğrencinin forma sevinci sosyal medyada ilgi gördü

Trabzonspor sevgisini öğrencilerine aşılamaya çalışan öğretmen Fatih Halisçelik, sınıfındaki özel öğrencisine forma hediye ettiği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Arsin ilçesi Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Halisçelik, yaklaşık 4 yıl önce sosyal medya hesabından "Sen Anlat Trabzonspor" isimli bir grup kurdu. Grubun yöneticiliğini yapan Halisçelik, bordo-mavili taraftarlarla birlikte sosyal projelere de yapmaya başladı.

Gruptaki hayırseverlerin desteğiyle zaman zaman özel öğrencilere ve taraftarlara Trabzonspor forması hediye eden Halisçelik, geçtiğimiz günlerde sınıfındaki 8 yaşındaki öğrencisine üzerinde "Ömer 61" yazan formayı hediye etmek istedi.

Halisçelik, öğrencilerin teneffüste olduğu sırada, Ömer Asaf'ın sırasındaki sandalyenin üzerine formayı koyarak, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Öğrencinin formayı gördüğündeki sevincinin yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Öğretmen Halisçelik, AA muhabirine, hayırsever taraftarlarla birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kendisinin de fanatik bir taraftar olduğunu ifade eden Halisçelik, "Sadece futbol değil, futbolu da böyle güzel şeylerde kullanmaya çalışıyoruz. Sosyal projelerimiz devam edecek. Grubumuzdaki hayırseverler aracılığıyla sınıfımızdaki perde ve sıralarda bordo-mavi renkleri taşıyor. Bunları onların emekleriyle yaptırdık. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Halisçelik, taraftar sayesinde birçok çocuğa forma hediye ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu seferde sınıfımdaki Ömer Asaf'a forma vermeyi düşündüm. Onun o sürpriz karşısında nasıl davranacağını gerçekten merak ediyordum. Formayı aldığındaki heyecanı beni çok duygulandırdı. Dolayısıyla bu duyguyu da sosyal medyada paylaşmak istedim. Sosyal medyada paylaştıktan sonra tıklanma rekoru kırıldı. Çok güzel dönüşler aldık. Trabzonspor yöneticisi Şemsettin Hancı, sınıfımızdaki öğrencilerimize ve bana forma hediye ederek, bizleri sevindirdi."

Paylaştığı görüntülerin sadece Trabzonspor taraftarının değil diğer takım taraftarlarını da duygulandırdığını ifade eden Halisçelik, "Hatta hediye vermek istediler, sosyal medyadan binlerce mesaj geldi. İlgi ve alakaları bizler memnun etti. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Halisçelik, Ömer Asaf'ın sosyal projeden çok sosyal farkındalık oluşturduğunu anlatarak, "Aslında sadece sürpriz yapmak istedik ama paylaşınca sosyal farkındalık oldu. Hayırseverlerimiz yardım ettikçe herkese forma hediye edeceğiz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Arsin'de yine özel eğitim öğrencilerine forma hediye ettik." dedi.

Ömer Asaf Sevinç ise öğretmeninin formayı hediye ettiği anda çok mutlu olduğunu ifade ederek, duygularını paylaştı. Sevinç, Trabzonspor'un maçlarına gitmek istediğini de söyledi.

Kaleci Uğurcan Çakır ile tanışmak istediğini dile getiren Sevinç, Trabzonspor'un şampiyon olduğunda çok sevineceğini aktardı.