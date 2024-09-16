Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Şenol Güneş ile Beraberlikle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'deki 5'inci hafta maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. 11 yıl aradan sonra takımın başına dönen Şenol Güneş, görevine yenilgi almadan başlamış oldu. Uğurcan Çakır'ın başarılı performansı ve yeni transfer Saviç'in istatistikleri dikkat çekti.

Süper Lig'de 5'inci hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti. Trabzonspor'a 11 yıl aradan sonra dönerek 5'inci kez takımın başına geçen Şenol Güneş, ligde Trabzonspor'u çalıştırdığı 5 dönemde de görevine yenilgi almadan başlamış oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, bu sezon ligde ilk golünü kaydetmiş oldu. Trabzonspor'a 11 yıl aradan sonra dönen Şenol Güneş yönetiminde taraftarının önünde çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde tecrübeli teknik adam böylelikle Trabzonspor'u çalıştırdığı 5 dönemde de görevine yenilgi almadan başlamış oldu. 72 yaşındaki teknik adam bordo mavilileri çalıştırdığı daha önceki senelerdeki ilk maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan Karadeniz ekibi 3 puanla 13'üncü sırada yer alırken, sezona iyi bir başlangıç yapan bordo-mavili eldiven Uğurcan Çakır'ın performansı ise yükselmeye devam ediyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında 6 kurtarışla öne çıkan isim oldu. Başarılı kaleci, bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtararak ortaya başarılı performans koydu.

SAVİÇ GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Saviç de istatistikleri ile dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, son 10 yılda Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig maçında top uzaklaştırmada en yüksek sayıya (15) ulaşan 3 isimden birisi oldu. (Uğur Demirok, Mustafa Yumlu)

YEREL BASINDAN DESTEK

Öte yandan kentte yayın yapan yerel gazeteler de Şenol Güneş'in de ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı; Güneş ve takıma olan güven dile getirildi.

Karşılaşmanın hakemine tepkileri de içeren gazete manşetleri şu şekilde:

Karadeniz gazetesi: Dikkat edin bu güneş hepinizi yakacak

Taka gazetesi: Yarınlar çok daha güneşli olacak

Sonnokta gazetesi: Kartal'ı yaraladık ama deviremedik

Ekspres gazetesi: Orta Oyunu

Günebakış gazetesi: Alkışlar Trabzon'a

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Yerel Haberler Uğurcan Çakır Şenol Güneş Trabzonspor Beşiktaş Politika Trabzon Futbol Güneş Spor

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vakti mekat ne demek? Vakti mekat ne anlama gelir? Vakti mekat Türkçe mi Arapça mı? Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir? Manisa'da sokak düğünleri yasak mı? Sokak düğünleri saat kaça kadar 2024? Ahmet Çakır öldü mü, neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır ne zaman öldü? Ahmet Çakır kimdir? Ahmet Çakır kaç yaşında, nereli? Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde hangi gelin kazandı? Shogun dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Shogun dizisi nereden izlenir? Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Samsunspor- RAMS Başakşehir ertelenen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sirke asit mi baz mı? Sirkenin Ph değeri nedir? Sirkenin pH'i kaç? Galatasaray-Gaziantep FK ertelenen maçı ne zaman, saat kaçta?
title