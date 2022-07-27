SPOR Trabzonspor, şehir-takım aşkında lider

Selay SAYKALTRABZON(DHA)- Taraftar etkileşim platformunun Türkiye'de 50 bine yakın futbolseverle yaptığı araştırmaya göre, en fanatik taraftarın Trabzonsporlular olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye'de en fazla şehir-takım aşkı rekoru da yüzde 87.7'lik oranla Trabzon ve Trabzonsporluların oldu. Sonucu değerlendiren taraftarlardan Emre Yetim, 'Anne ve babamı nasıl seviyorsam Trabzonspor'u da öyle seviyorum. Çocukluktan gelen bir sevgi bu' dedi.

Taraftar etkileşim platformu Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı araştırma sonuçlandı. Türkiye'de 81 ilden 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu. Ankette 4 büyük takım arasındaki taraftar rekabetinde, Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un taraftarları şehir-takım sevgisi ve fanatiklik oranlarıyla zirveye oturdu.

TRABZONSPOR, ŞEHRİNDE EN FAZLA DESTEKLENEN TAKIM

Ankete katılan taraftarlar arasında, 'Taraftarlık seviyenize 1-5 arası puan verseniz hangisi olurdunuz' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65,6'sı 5'i işaretleyerek 'Gerçek bir taraftar' olduğunu vurgularken, 4 büyük takım arasında 5 puanı en fazla oranda işaretleyenler yüzde 70,9 oranla Trabzonsporlular oldu. Ayrıca, yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon ilinde birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

EN FAZLA SÖZ HAKKI İSTEYEN TARAFTARLAR TRABZONSPORLULAR

Araştırmaya göre, 4 büyük takım arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise Trabzonsporlu taraftarlar yüzde 43,3 'üniversite mezunu' oranıyla sıralamada birinci oldu. Raporda ayrıca, toplam taraftarların yüzde 62,3'ü bilet ve kombine fiyatlarından memnun olduklarını ortaya çıkarken, bilet fiyatlarını en fazla oranda makul bulanlar Trabzonsporlular oldu. Yine bordo mavili taraftarların yüzde 79,8'i kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediği belirterek bu konuda ilk sırada yer aldı.

'SEVDA GİBİ GÖRÜYORUM'

Türkiye'de şehir-takım aşkını en fazla yaşayan Trabzonspor taraftarlarından Emre Yetim, yüzde 87 olan şehrinin takımını tutma oranını düşük bulduğunu söyledi. Yetim, 'Trabzonspor'u sevda gibi görüyorum. Anne ve babamı nasıl seviyorsam Trabzonspor'u da öyle seviyorum. Çocukluktan gelen bir sevgi bu. İstesek de farklı takımı tutamayız. Şehir-takım aşkının bana göre 97 olması lazımdı' dedi.

'DOĞANLAR İLK ÖNCE TRABZONSPOR'U ÖĞRENİYOR'

Bordo mavili takıma sevgilerinin çocuk yaşta öğrenildiğini söyleyen Eymen Karaalp, 'Türkiye'den şehrinin takımını en çok Trabzonsporlular tutuyor. Trabzon'da doğanlar ilk önce aileden Trabzonspor'u öğreniyor. Trabzonspor'u o kadar çok seviyorum ki hem tutuyorum hem altyapısında oynuyorum. İnşallah U-14 takımına bu yıl gireceğim. Büyüyüp A takıma girmek ve şampiyon olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLAR AŞIRI FANATİK'

Rapor sonuçlarına şaşırmadığını söyleyen Selin Yıldız ise, 'Taraftarlar aşırı fanatik. Çünkü Trabzonspor başka bir takım tutmaya benzemiyor. Aşk, sevda. Gerçekten çok farklı. Tutulsa bile çok azdır. Fazla olduğunu düşünmüyorum' dedi.

'ERZİNCANLI VE TRABZONSPORLUYUM'

Taraftarlardan İrem Uğurlu da, Erzincanlı olduğunu fakat Trabzonspor'u desteklediğini söyledi. Uğurlu, 'Trabzonlular memleketlerini ve takımlarını çok benimsiyorlar. 'Bana her yer Trabzon' diye söz vardır. Erzincanlı olduğum halde Trabzonsporlu olmayı seviyorum. Başka bir takım da tutmazdım? dedi.

'AİDİYET UNSURU'

Raporu değerlendiren Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici de, 'Trabzonspor, Trabzon şehrinin dünyaya açılan markası aslında. Şehrin en büyük değeri ve aidiyet unsuru olduğunu anket sonuçlarımızda da gördük. Taraftarlık Anketi'nde Trabzonsporlu taraftarların takımları ile daha çok etkileşim ve diyalog içinde olmak istemesi de dikkat çeken bir unsur' ifadelerini kullandı