Trabzonspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Samsunspor'u evinde konuk etti ve mücadeleyi 2-0 kazandı. İlk yarıda ev sahibi ekip 2-0 öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Benkovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Alim Öztürk'ün geri pasında araya giren Visca, topu ayağından aşınca kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunu Taylan Antalyalı çizgi üzerinden çıkardı.
45. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkoviç, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Edin Visca, Fountas, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Lumobir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Bennesser, Carl Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Mouanddilmadji
Yedekler: Szumuski, Drongelen, Fofana, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Nany Dimata, Zeki Yavru, Enes Albak Osman Çelik, Ercan Kara
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Benkovic (dk. 21), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor) - TRABZON