Haberler

Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, yarın Samsunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Takım, antrenmanlarının ardından otobüsle Samsun'a hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, daha sonra otobüsle Samsun'a gitti.

Kafilede, şu futbolcular yer aldı:

"Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Batagov, Nwaiwu, Taha Emre İnce, Pina, Mustafa Eskihellaç, Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Oulai, Bouchouari, Ozan Tufan, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut Nayir, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu."

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza