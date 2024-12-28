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Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular kuvvet çalışmasının ardından pas ve taktik çalışmaları yapıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman, aerobik koşu ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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