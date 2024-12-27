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Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular aerobik koşu, ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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