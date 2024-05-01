Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.