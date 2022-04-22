Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında

ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında erken şampiyonluğun son virajında olan Trabzonspor, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 73 puanı bulunan bordo mavililer erken şampiyonluk rekoru için galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak ve ligde 4 haftadır yaşadığı galibiyet hasretine son vermek için yarın Adana Demirspor karşısına çıkacak. 3 puan hedefiyle mücadele edecek bordo mavililerin gözü, diğer yanda bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında olacak. Karadeniz ekibi, yarın deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etmesi ve ligdeki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Rize'de puan ya da puanlar kaybetmesi halinde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olarak rekor kıracak.

33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

AVCI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un yarın karşılaşacağı Adana Demirspor muhtemel 11'i şöyle: "Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius."