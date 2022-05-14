Trabzonspor ekibi, takım otobüsü ile Medical Park Stadı'na geldi - Haberler

Trabzonspor ekibi, takım otobüsü ile Medical Park Stadı'na geldi
AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını almak için Medical Park Stadı'na geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını almak için Medical Park Stadı'na geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yoluyla Trabzon Limanı'na gelen bordo-mavili takım, buradan üstü açık otobüs ile stada ulaştı.
Konvoy eşliğinde Medical Park Stadı'na ulaşan kafileye, yol boyunca ve stat çevresindeki taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Bordo-mavili kafileyi taşıyan otobüs, özellikle stat yakınında ilerlemekte büyük güçlük çekti.
AA / Selçuk Kılıç - Spor