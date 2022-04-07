Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 71 puanla ligin lideri olan Trabzonspor, 40 puanla ligin 14'üncü sırasındaki Gaziantep Fk'nın konuğu olacak. 23 haftadır liderliği bırakmayan bordo mavili ekip, 2 haftadır puan kaybettiği deplasmanlardan bu kez kayıpsız dönmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor, Gaziantep Fk'ya deplasmanda konuk oluyor. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 13 puan fark bulunan Karadeniz ekibi, ligin bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğa erişmek için hem puan hem de zaman kaybetmek istemiyor.