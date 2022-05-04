Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı - Haberler

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Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kıraathane işleten Zeynel Horos, çok sevdiği takımı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kıraathane işleten Zeynel Horos, çok sevdiği takımı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı.

Akdurak Mahallesi'nde kıraathane işleten 52 yaşındaki Zeynel Horos, Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olunca iş yerinin önüne tezgah açtı. Kocaeli'nin plakası olduğu için yumurtaları 41 poşete koyan Horos, poşetlediği yumurtaları iş yerine çay içmeye gelen müşterilere ücretsiz şekilde dağıttı. Horos'un iş yerinin duvarına astığı yazıda ise, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Trabzonspor'un şampiyonluğu vesilesiyle 41 poşet yumurta, sayın müşterilerime hediyem olsun. 41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri yer aldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Şampiyon, Kocaeli, Spor, Haberler

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