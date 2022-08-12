Trabzon'da ilk gol geldi! Milli futbolcudan enfes şut

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Trabzonspor'da Edin Vişça kolundaki kırık şüphesiyle 41. dakikada ambulans ile hastaneye götürüldü.

Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Geçen hafta İstanbulspor'u yenerek sezona 3 puan ile başlayan bordo-mavililer, Hatayspor'u da devirerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR, 103 GÜN SONRA TARAFTARI ÖNÜNDE

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynadı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor : Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 72: Ceza sahası dışında Eren'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür, çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 47: Trabzonspor'da soldan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas ortaladı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İLK YARI

Dakika 45: Dylan Saint-Louis'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Saba Lobzhanidze vurdu ancak kaleci Uğurcan tek hamlede topun sahibi oldu.

Dakika 40: Visca, Falette ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunun üzerine düştü. Şu anda ambulans oyun alanına hareket etti. Başarılı oyuncu hastaneye götürülecek.

Dakika 34: Gol İptal! Pozisyon öncesi Trezeguet'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Dakika 33: Gol VAR'dan inceleniyor.

Dakika 33: Bakasetas sol köşe gönderi yakınlarında topuğuyla Eren'e şık bir pas verdi. Eren'in soldan İçeriye ortaladığı topu Andreas Cornelius düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Dakika 29: Sağdan Visca kazandığı topu bekletmeden Andreas Cornelius'a bıraktı. Topu iyi kontrol edemeyen başarılı golcü iyi bir vuruş yapamadı.

Dakika 18: Ceza sahası içine doldurulan topa Ayoub El Kaabi harika bir röveşata vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan nefis çıkardı.

Dakika 5: Trabzonspor'da orta alanda topu kazanan Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.

Dakika 3: Hatayspor çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde tehlike görüyor.