Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 'saha olayları' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden (TFF) açıklanan sevk raporlarına göre; Trabzonspor Kulübü'nün 13.05.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı