- Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Çad'da iftar organizasyonu düzenledi

İSTANBUL - Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da bulunan bir yetimhanede 300 kişilik iftar organizasyonu düzenledi. Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, "Trabzonspor taraftarlarının saygınlığını ve merhametini tüm dünyaya duyurma noktasında kararlıyız" dedi.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, örnek bir davranışa imza attı. Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da bulunan bir yetimhanede 300 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirdi. İftarda açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Bilal Pervanoğlu, 'Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır' sloganı ile yola çıktıklarını aktararak, "Hedefimizi 61 sosyal proje olarak belirledik. 4. projemizi gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Maddi ve manevi bize inanan, güvenen destek olarak herkese teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarlarının itibar ve saygınlığını, tanınırlığını, iyi niyetini ve merhametini tüm dünyaya duyurma noktasında çok kararlıyız. Trabzonspor evrenseldir" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Spor