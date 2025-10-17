Trabzonspor, Rizespor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldığı bildirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçını, Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor