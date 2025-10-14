Haberler

Trabzonspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
