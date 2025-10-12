Trabzonspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma çalışmaları ve antrenman maçı gerçekleştirildi.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar antrenman maçıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından 14 Ekim Salı günü devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor