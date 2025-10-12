Haberler

Trabzonspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma çalışmaları ve antrenman maçı gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar antrenman maçıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından 14 Ekim Salı günü devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasına tepkiler çığ gibi

Nobel Barış Ödülü'nü alır almaz açtığı telefon ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye telefon kullanım süresinde Avrupa'nın zirvesinde! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı

Avrupa'da birinciyiz! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasına tepkiler çığ gibi

Nobel Barış Ödülü'nü alır almaz açtığı telefon ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.