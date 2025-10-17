Haberler

Trabzonspor, Rizespor ile 47. Randevusuna Çıkıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım daha önce 46 kez oynadı. Trabzonspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada, Rizespor ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer Rize'deki son 4 maçında galip gelemedi.

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Rize Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligde bordo-mavililer, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ligde 47. randevu

İki takım ligde daha önce 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 28, Çaykur Rizespor da 9 kez galip gelirken, 9 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan maçlarda maçlarda bordo-mavililer 92 gol atarken, yeşil-mavililer 43 golle karşılık verdi.

Bordo-mavililer deplasmanda da üstün

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan 23 maçta bordo-mavililerin 9 galibiyeti bulunurken, Rizespor'un da 7 galibiyeti var. 7 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Bordo-mavililer, Rize'de yapılan mücadelelerde 34 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü.

Trabzonspor, Rize'de 4 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Rize deplasmanında oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı. İki takım arasında Rize'de 10 Nisan 2021 tarihinde oynanan maç 0-0 biterken, bordo-mavililer 18 Mart 2022'de 3-2, 25 Ocak 2024'de 1-0 ve 9 Kasım 2024'te de 3-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, ligde rakibine karşı deplasmanda en son 6 Ekim 2019 tarihinde kazandı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - TRABZON

